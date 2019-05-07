Вайтекунас: Европа, Запад и Литва – это единственная надежда Украины

Дипломат выступил с докладом на академическом семинаре "3-е мая - день исторического единства. Вызовы прошлого и будущего", который прошёл в в Сейме Литвы в день годовщины принятия Конституции Речи Посполитой 3-го мая 1791 г.

Политики, дипломаты, эксперты из Литвы, Польши и Украины, а также представители национальных общин Литвы особое уделили проистекающей из опыта "исторического единства" миссии Литвы опекать находящиеся по соседству Беларусь и Украину.

"Одним из вызовов будущего исторического единства мы рассматриваем свою обязанность помочь Украине, где происходит борьба с восточной ордой за европейские ценности", – заявил модератор семинара, руководитель рабочей группы 3-го мая Сейма Литвы Андрюс Кубилюс.

По мнению дипломата Пятраса Вайтекунаса, приостановление агрессии Российской Федерации в отношении Украины является достижением Петра Порошенко наряду с подписанием ассоциации с Европейским Союзом, установлением безвизового режима, стабилизацией политической жизни и финансово-экономического положения в стране.

"Пётр Порошенко ... спас государство, но проиграл выборы. Он восстановил, укрепил хребет Украины после правления Януковича в условиях российской агрессии, реально много сделал в области реформ, восстановил армию. За всё, что он совершил, за это и пострадал", – заявил Пятрас Вайтекунас.

По мнению литовского дипломата, Порошенко избрал ошибочную предвыборную стратегию, мобилизовав своих избирателей, опираясь на понятия армии, языка и веры, благодаря этому он лидировал во Львовской области.

"Думаю, что он не совершил больших ошибок в масштабах Украины, однако не использовал множество возможностей. 28 лет Украина не решает основные проблемы охраны собственности и сбора налогов, они остаются и далее такими же", – заявил бывший глава МИД Литвы.

Лидерство Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Пятрас Вайтекунас считает неординарным случаем. По его мнению, 73% голосов избирателей, набранные Зеленским, прежде всего утверждают, что в Украине возможна иная, принципиально новая парадигма государства без олигархов, без "паханов", без архаичных странностей с культурой, без провинциализма в политике, обороне, праве, возможна Украина как член НАТО и Европейского Союза.

"Основной месседж выборов: люди сообщили, что они хотят мира. "Мы не хотим жить в постоянной угрозе, мы не хотим постоянно ждать распространения войны, мы не хотим ждать бомбардировок и т.д." Это всё справедливо, но ключи от мира в Украине находятся в Кремле. От Украины ничего почти не зависит. Второй месседж – "мы хотим больших и быстрых перемен", – сказал бывший посол Литвы в Украине.

Volodymyras Zelenskis © Sipa / Scanpix

Он напомнил, что Владимир Зеленский является бывшим КВН-щиком, быстро и остро реагирующим на заявления Путина. Пятрас Вайтекунас полагает, что победа Зеленского на выборах однозначно не является капитуляцией Украины.

"Зеленский, по-моему, не является ставленником Кремля. Конечно, он неопытен, у него есть проблемы с командой, будут проблемы с реформами, будут вызовы Путина, связанные с агрессией. Зеленского ждёт кропотливая работа, а не разрушение той системы, которая сейчас функционирует в Украине, в условиях внешней агрессии, которая является весьма реальной. Словом, необходима кропотливость, точность и осторожность. Однако стремление людей к изменениям является неоспоримым", – подчеркнул Пятрас Войтекунас.

По мнению дипломата, и Порошенко, и Зеленский являются проявлением украинского национального движения, который можно сравнивать с литовским Саюдисом, однако у последнего есть очень много отличий от того, что происходит в Украине, благо в Литве не было внешней вооружённой агрессии, зато было единогласие относительно долгосрочного государственного видения, возвращения в Европу, присоединения к Евросоюзу и НАТО.

Основными вызовами украинскому обществу Пятрас Вайтекунас считает действия Владимира Путина, новые формы агрессии, подогреваемое Кремлём сопротивление внутри Украины, а также выборы в Верховную Раду, премьером которой Кремль мечтает утвердить своего человека. Нельзя отметать и сценарий бунта добровольцев, полагает дипломат.

"Красными линиями", которые установили украинские радикально настроенные националисты, являются автономия Донбасса на условиях России, замалчивание крымской проблемы, амнистия для боевиков Донбасса, возможная лишь после их капитуляции, именование военных действий на Донбассе гражданской войной, а не агрессией со стороны Российской Федерации. В числе вызовов Украине Пятрас Вайтекунас назвал и реванш окружения беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

© Sipa / Scanpix

По мнению дипломата, Путин уже пытается провоцировать и манипулировать новой реальностью Украины после выборов, однако даже из материалов российского телевидения видно, что Зеленский и современная Украина являются для Путина уже полностью иной игровой площадкой. Решение Путина раздавать паспорта Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Пятрас Вайтекунас считает испытанием реакции Украины, провокацией и своеобразной лакмусовой бумажкой.

"Не следует забывать, что Путин – оппортунист и человек с менталитетом КГБ. Если за российскими паспортами выстроятся очереди, и их возьмут десятки тысяч – это будет один сценарий, возможно, независимости, возможно, по примеру аннексии Крыма. Если этих очередей не будет, он может вернуть Донбасс Украине. Путин может решить проблему Донбасса в одном случае: если ему это будет выгодно", – заявил Пятрас Вайтекунас.

Литовский дипломат выразил мнение, что наиболее вероятным и действенным сценарием решения проблемы Донбасса является достижение неприемлемого уровня ущерба вследствие действия международных санкций, которые надо сохранить и увеличивать.

"Но Путин действительно мог бы испугаться, если бы он почувствовал, что теряет контроль над ядерными силами", – сказал Пятрас Вайтекунас.

По мнению Пятраса Вайтекунаса, единственной надеждой Украины являются Европа, Запад и Литва. Дипломат полагает, что Украине надо помочь сопротивляться манипуляциям Путина, а для этого нужно, чтобы европейцы ездили в Украину. Необходимы и более тесные контакты на правительственном уровне.

"Зеленского надо приглашать. Политики, вам говорю. G7 + Z, G20 + Z. Совет руководителей Европы + Z. Nordic Baltic 8 + Z. И так далее. Это церемониальная символическая поддержка Зеленского со стороны Запада, символическая поддержка Украине. Есть как есть, и мы должны принять эту реальность", – сказал Вайтекунас.

В заключении своего доклада экс-глава МИД Литвы напомнил об инициативе Литвы выдавать карточки Европейского Союза жителям Калининградской области РФ для безвизового перемещения последних по странам Европы, а также предложил готовиться к постпутинской эпохе, перефразировав слова Ежи Гедройца:

"Россия никогда не будет свободной, если рядом не будет свободной и процветающей Украины. Но есть и другой аспект формулировки, который мы не должны забывать: постпутинская Россия должна быть свободной для того, чтобы была свободна Украина. Иначе говоря, Украина никогда не будет свободной, если рядом не будет свободной постпутинской России", – подытожил Пятрас Вайтекунас.