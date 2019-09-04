Вайчюнас в Польше обсудит "зелёную" энергетику и стратегические проекты

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в Польше обсудит вопросы возобновляемой энергетики, синхронизации электрических сетей и литовско-польского газопровода GIPL.
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ж.Вайчюнас примет участие в традиционном Международном экономическом форуме в Крынице, в котором со вторника уже участвуют министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич и министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.

Министерство энергетики объявило, что на среду запланирована встреча Ж.Вайчюнаса с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским.

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"В ходе встречи планируется обсудить прогресс, ход и дальнейшую работу по двум стратегическим энергетическим проектам - синхронизации и GIPL. Оба проекта реализуются в быстром темпе и координируются на самом высоком политическом уровне", - прокомментировала агентству BNS советник Ж.Вайчюнаса Аурелия Верницкайте.

Министр энергетики Литвы, его польский коллега и руководители энергетических компаний PGNiG, Equinor, Lotos примут участие в обсуждении на форуме вопросов трансформации энергетического сектора и перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергетике.

"Министр представит опыт Литвы в по развитию "зелёной" энергетики и стартовавшие на этой неделе аукционы по возобновляемой энергетике", - сказала А.Верницкайте.

Проект синхронизации энергосистем стран Балтии с Европой должен быть завершён к 2025 году. Планируется проложить новую морскую смычку между Литвой и Польшей - Harmony Link. Ожидается, что газопровод GIPL начнет функционировать к концу 2021 года.

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