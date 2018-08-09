Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что оператор терминала Klaipedos nafta по существу завершил дополнительную оценку наибольшей выгоды для страны от выкупа или продолжения аренды судна.

"Klaipedos nafta было поручено представить оценку оптимальной модели и способа оценки, и сразу же со своей перспективы оценить все риски, все возможности. Эта оценка по существу закончена, и мы планируем принятие решений в Комиссии по инфраструктуре в конце августа. По сути, эта работа сделана и сейчас далее будет рассматриваться в правительстве", - сказал министр BNS.

По его словам, окончательное решение по поводу терминала СПГ должно выясняться, как и планировалось, еще в этом году.

Пресс-секретарь министра энергетики Аурелия Вярницкайте сообщила BNS, что в зависимости от решения комиссии под руководством премьера, министерство энергетики подготовит поправки к закону о терминале СПГ, и представит их правительству, а последнее примет решение и оно будет вынесено на рассмотрение сейма.

Министр напомнил, что международные консультанты акцентируют, что Литве экономически более выгоден выкуп судна, чем его долгосрочная аренда.

"При условии сокращающегося спроса на газ вариант выкупа позволяет более гибко обращаться с судном. Такова оценка консультантов, мы просто повторяем их аргументы", - пояснил BNS Ж. Вайчюнас.

Представленное в апреле исследование Poyry Management Consulting показало, что больше всего выгоды Литва получит от выкупа судна СПГ, немногим меньше – от продления договора аренды еще на 20 лет.

Ранее министр заявлял BNS, что если правительство решит выкупить судно, то для этого могут быть использованы заимствованные средства, либо структурная помощь Евросоюза, а глава Klaipedos nafta Миндаугас Юсис сказал BNS, что компания позаимствует у банков.

Представленное в апреле исследование международной консультационной компании Poyry Management Consulting показало, что Литве наиболее выгодно было бы выкупить судно-резервуар СПГ, несколько менее выгодно было бы продлить договор аренды еще на 20 лет.

За аренду судна-хранилища СПГ Klaipedos nafta за 10 лет заплатит 689 млн долларов (около 557 млн евро). Выкуп судна обойдется в сумму от 121 млн евро до 160 млн евро. Однако сумма выкупа судна, указанная в договоре с норвежской компанией Hoegh LNG, является конфиденциальной информацией.