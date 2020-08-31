Во время беседыс с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр поставил акцент на отчете международной миссии МАГАТЭ, в котором представлены рекомендации и предложения. По словам Ж. Вайчюнаса, результаты миссии должны быть проведены в жизнь до ввода АЭС в эксплуатацию, сообщает Министерство энергетики.
"В обнародованном недавно отчете МАГАТЭ представлены семь рекомендаций и шесть предложений, непосредственно связанные с ядерной безопасностью, поэтому нам следует иметь четкий и конкретный план действий относительно проведения этих рекомендаций и предложений в жизнь", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.
На минувшей неделе Государственная инспекция по атомной энергетике Литвы сообщила, что то, что Беларусь не провела в жизнь рекомендации и предложения миссии МАГАТЭ, может негативно сказаться на безопасности БелАЭС во время ее запуска и дальнейшей эксплуатации.
Миссия агентства, которая проходила 24 февраля - 4 марта, дала оценку общему уровню подготовки в регулировании ядерной энергетики Беларуси, безопасности, утилизации радиоактивных отходов, финансовых и человеческих ресурсов, физической безопасности.
Литва критикует проект БелАЭС и намерена бойкотировать электроэнергию из Беларуси в случае запуска БелАЭС. Минск отклоняет критику относительно безопасности.
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