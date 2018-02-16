"В начале прошлого столетия мы с огромной надеждой искали хоть какой-то поддержки, сегодня мы четко знаем, что такое плечо друга и союзника", - сказала президент Даля Грибаускайте во время торжественной церемонии поднятия флагов Балтийских стран.
Она поблагодарила прибывших в Литву европейских лидеров - в заснеженном Вильнюсе литовцев поздравили президенты Германии, Польши, Украины, Латвии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Исландии, кронпринцесса Швеции, руководители структур Евросоюза (ЕС).
Столетие восстановленного государства Литва встречает, являясь членом основных структур Запада - ЕС и НАТО, и этот щит позволяет ей чувствовать себя спокойнее в связи с российской угрозой.
Находящийся в Литве председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что только в единстве страны Европы могут сохранить независимость, и поблагодарил Литву за ее конструктивную роль в ЕС.
"Только в единстве европейские народы могут быть суверенными и независимыми от огромных сил. Литва слишком хорошо все это понимает, и поэтому она всегда играла активную и конструктивную роль", - сказал Туск журналистам.
Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении поблагодарил Литву за вклад в НАТО, "в дело дело защиты территориальной целостности всех союзников и борьбы с угрозами мирового терроризма".
Работающая в Вильнюсском колледже Аста Дрилявичюте, которая пришла на юбилейные мероприятия в Вильнюсе, сказала, что всю неделю ощущала праздничное настроение.
"На этой праздничной неделе у нас была и Масленица, и День Св. Валентина, и День независимости, это настроение очень ощущалось. Это особый праздник, очень приятно участвовать", - сказала женщина BNS.
Ее спутница Лина сказала, что 16 февраля ощущает исключительное настроение: "Я никогда не праздную свой день рождения, но то, как я чувствую себя сегодня - это нечто впечатляющее".
Праздничные мероприятия в столице открыло трехтысячное шествие с Кафедральной площади до кладбища Расу, где похоронены подписанты Акта о восстановлении независимого Литовского государства, а завершил торжества перезвон церковных колоколов, который объединил всю страну - удары колоколов зазвучат в то же самое время, когда сто лет назад в Вильнюсе был подписан Акт о восстановлении независимого государства.
По случаю столетия восстановления государства цветами литовского триколора украсились не только города Литвы, но и крупные города зарубежных стран.
В желтый, зеленый и красный цвета накануне 16 февраля окрасились столбы на Площади свободы в Таллине и Ратуша Тель-Авива. В пятницу вечером в цвета литовского триколора окрасятся Президентский дворец в Варшаве, здание Empire State в Нью-Йорке, мост Ponte Estaiados в Сан-Паулу.
Акт о восстановлении независимого Литовского государства 16 февраля 1918 года подписали 20 членов Совета Литвы. Одну из копий этого документа в прошлом году нашел в дипломатическом архиве Берлина профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис, Германия одолжила эту копию Литве на пять лет.
Окончательно государственность Литва закрепила в борьбе за независимость с большевиками, бермонтовцами и Польшей в 1918-1920 годах.
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