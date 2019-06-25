Во вторник в воздушном пространстве Балтийских стран начинаются учения ВВС НАТО Ramstein Alloy 19-2 ("Рамштайнский сплав").
Baltijos regiono oro erdvėje vyks NATO šalių ir partnerių pratybos „Ramstein Alloy 19-2“
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Целью этих ежегодных плановых учений является отработка контроля и наблюдения за воздушным пространством силами НАТО, контроль и отработка взаимодействия сил воздушного патрулирования НАТО и региональных военно-воздушных сил (ВВС).

В них должны принять участие более 20 воздушных судов, сообщило министерство обороны Литвы.

Во время полетов также будут отрабатываться процедуры поиска и спасения, будет имитироваться утрата коммуникационных сигналов самолетов, дозаправка истребителей в воздухе.

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В учениях примут участие дежурящие сейчас в миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах истребители ВВС Венгрии JAS-39, истребители королевских ВВС Испании F/A-18, дислоцированные в Шяуляй, и истребители британских ВВС Eurofighter Typhoon, дислоцирующиеся на эстонской базе Эмари.

Самолет литовских ВВС Spartan во время учений будет имитировать сценарий потери связи над Балтийским морем, а оба вертолёта литовской армии – "Ми-8" и Dauphin“ AS365, примут участие в сценариях поиска и спасения. Транспортный самолет L-410 UVP Turbolet будет имитировать цель, летящую низко и медленно.

В учениях также примут участие истребители Польши, Финляндии, Германии, Швеции и Норвегии, голландский самолет-заправщик KDC-10, а дополнительный контроль и управление будет осуществлять самолет E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

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