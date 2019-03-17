Председатель комиссии заявил, что прибывшие в воскресенье после обеда на избирательный участок сотрудники криминальной полиции вывели оттуда члена комиссии.
"Что-то связано с голосами. Мне больше ничего не пояснили", – сказал А.Калинаускас.
У председателя член комиссии никаких подозрений не вызвал.
"Такой спокойный, тихий парень", – охарактеризовал его А.Калинаускас.
Запрет на проведение агитации вступил в силу в субботу ночью и будет продолжаться до 20:00 воскресенья, когда будут закрыты избирательные округа.
Главная избирательная комиссия заявляет, что в то же время запрещена агитация не только на муниципальных, но и президентских выборах, референдумах и выборах в Европарламент, а также новая агитация в социальных сетях.
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