В Вильнюсе, в избирательном округе Людвинава, задержан делегированный Союзом свободы Литвы (либералами) член избирательной комиссии Ромас Палишайтис. Это подтвердил DELFI председатель этой окружной избирательной комиссии Алгимантас Калинаускас.
© DELFI / Lukas Bartkus

Председатель комиссии заявил, что прибывшие в воскресенье после обеда на избирательный участок сотрудники криминальной полиции вывели оттуда члена комиссии.

"Что-то связано с голосами. Мне больше ничего не пояснили", – сказал А.Калинаускас.

У председателя член комиссии никаких подозрений не вызвал.

"Такой спокойный, тихий парень", – охарактеризовал его А.Калинаускас.

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Запрет на проведение агитации вступил в силу в субботу ночью и будет продолжаться до 20:00 воскресенья, когда будут закрыты избирательные округа.

Главная избирательная комиссия заявляет, что в то же время запрещена агитация не только на муниципальных, но и президентских выборах, референдумах и выборах в Европарламент, а также новая агитация в социальных сетях.

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