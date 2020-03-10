В рамках двухдневной встречи планируется обсудить реализацию решений по коллективной обороне НАТО на восточном фланге, состоится обмен мнениями о России, Китае, безопасности информационных технологий и связи 5G, роли НАТО в борьбе с терроризмом, об энергетической безопасности, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

Литву посетят главы МИД Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

На правах особого гостя в вильнюсских мероприятиях примет участие помощник Госсекретаря США и помощник Генсекретаря НАТО по оборонной политике и планированию.

Гости также примут участие в торжественных мероприятиях 11 марта по случаю 30-летия восстановления независимости Литвы.

В "Бухарестскую девятку" входят девять стран восточного фланга НАТО. Формат был создан в 2015 году, в качестве реакции на осуществленную Россией в 2014 году агрессию в Украине. На регулярных встречах, которые проходят на разных уровнях, стремятся обсуждать оборонные потребности восточного фланга НАТО и сдерживание, актуальные вопросы политики безопасности.