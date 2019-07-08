"На съезде послов будут обсуждаться вызовы, стоящие перед современной литовской дипломатией, ситуация в сфере безопасности, поощрение экспорта и инвестиций", – сообщила BNS представитель МИД по связям с прессой Раса Якилайтене.
В понедельник главы литовских представительств встретятся с премьером Саулюсом Сквернялисом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом.
В программе следующего дня предусмотрены встречи со спикером парламента Викторасом Пранцетисом, руководством сейма, членами парламентских комитетов по иностранных делам и обороне. В этот же день дипломаты примут участие в дискуссии "Искусственный интеллект: вызовы для современной дипслужбы".
Встреча с завершающей работу на посту президента Далей Грибаускайте и будущем главой страны Г. Науседой планируется в среду, послы также примут участие в инаугурации последнего, которая состоится в пятницу.
Четверг будет посвящен экономической дипломатии. Главы дипведомств вместе с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и замминистра экономики Марюсом Скуоджюсом обсудят актуальные вопросы экономической политики и ее приоритеты, трансформацию энергетического сектора Литвы.
Участники съезда также встретятся с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, представителями Каунасского городского самоуправления, посетят предприятия Каунасской свободной экономической зоны.
На данный момент у Литвы 41 диппредставительство, восемь представительств при международных организациях, 12 консульских учреждений.
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