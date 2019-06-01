В субботу в Вильнюсе, в бизнес-центре К29, пройдёт учредительный съезд новой Либеральной партии.
Remigijus Šimašius, Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Партию свободы создают покинувшие Движение либералов ещё перед выборами самоуправления член Сейма Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Будут избраны руководитель партии и его заместители, руководство, комиссии контроля, этики и прозрачности, утверждена программа и так далее.

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Инициативная группа объявляет, что цель новой партии – вернуть в политику Литвы фундаментальную идею либерализма – свободу и ответственность индивида, а также создать противовес утвердившейся политики запретов.

"Наша цель – представлять либеральные идеи свободы и справедливости. Мы не изобретаем их наново, но хотим последовательно, чистосердечно, звучно и смело их представлять", – сказала А.Армонайте.

По её словам, соратники в опросе указали, что среди приоритетов новой силы должны быть образование, права человека и экономика.

По словам члена Сейма, в учредительном съезде собираются участвовать около 1000 человек, всего учредителями зарегистрировались 2500 человек.

"Мы видим, что есть очень большая заинтересованность, что эта политическая сила необходима", – сказала парламентарий.

Она свою кандидатуру выдвигает в руководители партии.

Руководителя изберут все участники съезда электронным способом.

"Наша ближайшая цель – участвовать в выборах в Сейм в 2020-м году. Пока что только неясно, когда они пройдут, пройдут ли они осенью или весной", – заявила А.Армонайте.

По её словам, новая политическая сила способна сформировать свои отделы в 30 городах и районах.

"Около 90% - это абсолютно новые, никогда не участвовавшие в политике люди, и часть людей участвовала в либеральных партиях. Приятно иметь новых людей, свежий ветер, однако иногда нужен и опыт. Будем надеяться, что это получится согласовать", – сказала политик.

В данное время в Литве есть 24 действующие партии.

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