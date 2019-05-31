В Вильнюсе участники Балтийской ассамблеи обсудят десятилетие "Восточного партнерства"

С приветственным словом к участникам мероприятия обратятся президент БА Янис Вуцанс, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, спикер сейма Латвии Инара Мурниеце, глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-председатель парламента Эстонии Сийм Каллас, сообщает Сейм.
На мероприятии будут дискутировать парламентарии, министры и эксперты из трех Балтийских стран, а также Грузии, Украины, Германии, Молдавии, Армении, Франции и др.
Предстоит подвести итоги десятилетия "Восточного партнерства" и обсудить перспективы.
"Восточное партнерство" - специальная инициатива по политике восточного соседства Европы. Эта программа призвана укреплять политическую ассоциацию и экономическую интеграцию шести стран Восточной Европы и Южного Кавказа - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
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