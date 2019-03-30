На площади Симоно Дауканто у Президентского дворца собрались несколько сотен зрителей.

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала вступление страны в Северо-Атлантический альянс "весной большого перелома".

"Принадлежность Литвы к НАТО означает, что наша страна представляет ценности западной демократии, защищающие право людей на свободную и мирную жизнь", – сказала лидер страны во время церемонии.

"Повезло Литве, что 15 лет назад мы вернулись туда, где нас ждали, встретили нас", – говорила она.

Собравшихся поздравили военные из Литвы и союзнических стран.

На площади С.Дауканто были подняты флаги Литвы и НАТО, участников праздника поприветствовали исполняющие в Шяуляй миссию воздушной полиции истребители из Польши. Праздничное выступление подготовили военные из роты Почётного караула армии Литвы.

По случаю праздника на ул.Университето и площади около Министерства обороны Литвы можно было ознакомиться с военной техникой и вооружением дислоцированных в Литве союзников.

Концерт на празднике дал оркестр армии Литвы, Государственный оркестр духовых инструментов "Тримитас" и духовой оркестр Министерства внутренних дел.

Членом НАТО Литва стала 29 марта 2004 г., когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.