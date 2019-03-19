18 марта Шимашюс сказал, что переговоры будут проводить со всеми политическими силами, которые попали в муниципалитет, кроме команды его соперника на выборах мэра Артураса Зуокаса.
Комитет переизбранного мэра столицы получил больше всего мест в горсовете - 18 из 51. Список Зуокаса получил 10 мест.
Третья по величине фракция будет у консерваторов - 9 мандатов, Избирательная акция поляков Литвы и Русский альянс получили 6 мест, Партия труда – 5, Литовский союз крестьян и зеленых - 3.
Мэр обещал, что в переговорах о будущей коалиции не уступит в вопросе национального стадиона, концертного зала на горе Таурас и других проектов, а также в вопросе "ценностных оснований", однако обещает проявить гибкость в вопросе распределения постов.
Шимашюс участвовал в выборах в составе общественного избирательного комитета "За Вильнюс, которым гордимся!".
Шимашюс в конце 2018 года ушел из Движения либералов.
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