В Вильнюсе началась подготовка меморандума о создании кибернетических сил ЕС

В пятницу Министерство обороны Литвы сообщило, что это означает, что инициируемый Литвой проект команд быстрого кибернетического реагирования ЕС приближается к реализации.

"Готовящийся меморандум является одним из основополагающих документов проекта, в котором будет установлено, на основе каких принципов будет осуществляться сотрудничество между участниками проекта в создании предусмотренных мощностей кибербезопасности", – цитируются в сообщении слова вице-министра обороны Эдвинаса Кярзы.

Содержание меморандума готовят представители Литвы, Эстонии, Хорватии, Польши, Нидерландов, Румынии и Финляндии.

Окончательную версию документа, которую международная группа членов стран ЕС согласует со всеми участвующими в проекте странами блока, планируется представить к концу этого года.

В проекте создания сил кибербезопасности участвуют семь стран, еще шесть государств являются наблюдателями.

Этот проект является частью программы постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).

Инициированная в прошлом году PESCO позволяет группам стран ЕС более тесно сотрудничать в сфере обороны. Критики считают, что она может дублировать деятельность НАТО.

В рамках PESCO Литва также руководить и проектом, призванным упростить передвижение военных и военной техники в Европе.