В Вильнюс прибыл спикер парламента Кореи

В понедельник гость намечены его встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, президентом Далей Грибаускайте, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.
"Мы рассматриваем Корею как одного из потенциальных партнёров в Азии, а отношения с этой страной открыли бы ещё больше возможностей для нашей страны", - сказала BNS Каролина Фроловене, пресс-секретарь спикера Сейма.
Имеющий юридическое образование М. Хи Сан активной политической деятельностью занимается с 1992 года.
Председателем Национального собрания он был избран в июле прошлого года.
В Сейме Группа межпарламентских связей с Республикой Корея непрерывно работает с 2002 года. В этот парламентский срок её возглавляет Раса Юкнявичене.
В Национальном собрании Республики Корея в 2012-2016 годах также имелась группа по связям с Литвой.
Глава МИД Литвы встретится в Латвии с дипломатами стран региона
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
Окончательные результаты выборов в Литве: у Науседы 65,68%, у Шимоните 33,04% голосов (6)
Главизбирком Литвы 2 июня подтвердил окончательные...
ФОТО: в Вильнюсе учредили новую либеральную Партию свободы (69)
В субботу в Вильнюсе , в бизнес-центре К29, прошёл...
TOP новостей
Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (58)
Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...
Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (2)
Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...
Идеальное время для отдыха: в Литве установится жаркая погода
В понедельник утром в Литве установится зона высокого...
Подешевевший фунт стерлингов усложняет ситуацию эмигрантов: есть два выхода (96)
Курс фунта стерлингов из-за Brexit упал, что снижает...
Истории из ночных дежурств литовских врачей: пациент взял в заложники медсестру (26)
2/3 пациентов экстренно привозят в больницу ночью и в...