В Вильнюс прибыл спикер парламента Кореи

В Литву с официальным визитом прибыл председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан.
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В понедельник гость намечены его встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, президентом Далей Грибаускайте, премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

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"Мы рассматриваем Корею как одного из потенциальных партнёров в Азии, а отношения с этой страной открыли бы ещё больше возможностей для нашей страны", - сказала BNS Каролина Фроловене, пресс-секретарь спикера Сейма.

Имеющий юридическое образование М. Хи Сан активной политической деятельностью занимается с 1992 года.

Председателем Национального собрания он был избран в июле прошлого года.

В Сейме Группа межпарламентских связей с Республикой Корея непрерывно работает с 2002 года. В этот парламентский срок её возглавляет Раса Юкнявичене.

В Национальном собрании Республики Корея в 2012-2016 годах также имелась группа по связям с Литвой.

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