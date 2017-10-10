Об этом во вторник сообщил BNS мэр Вильнюса и председатель Либерального движения Рямигиюс Шимашюс.

"Мы договорились о существенных вещах в коалиции. (...) Завтра выдвинем кандидата ИАПЛ в вице-мэры Э. Тамошюнайте, и двинемся дальше к окончательному оформлению (коалиции)", - сказал BNS во вторник Р. Шимашюс.

Как сообщалось ранее, представительнице ИАПЛ достался бы пост вице-мэра, ответственного за образование и энергетику.

Этот пост вновь стал объектов переговоров после того, как Либеральное движение в столичной мэрии расторгло коалицию с консерваторами. С поста вице-мэра планируется уволить консерватора Валдаса Бянкунскаса.

По словам Р. Шимашюса, после окончательного согласования деталей новую коалицию в горсовет составят четыре партии - либералы, социал-демократы, ИАПЛ и "Порядок и справедливость".