Об этом во вторник сообщил BNS мэр Вильнюса и председатель Либерального движения Рямигиюс Шимашюс.
"Мы договорились о существенных вещах в коалиции. (...) Завтра выдвинем кандидата ИАПЛ в вице-мэры Э. Тамошюнайте, и двинемся дальше к окончательному оформлению (коалиции)", - сказал BNS во вторник Р. Шимашюс.
Как сообщалось ранее, представительнице ИАПЛ достался бы пост вице-мэра, ответственного за образование и энергетику.
Этот пост вновь стал объектов переговоров после того, как Либеральное движение в столичной мэрии расторгло коалицию с консерваторами. С поста вице-мэра планируется уволить консерватора Валдаса Бянкунскаса.
По словам Р. Шимашюса, после окончательного согласования деталей новую коалицию в горсовет составят четыре партии - либералы, социал-демократы, ИАПЛ и "Порядок и справедливость".
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