На ужин съехалось немало гостей - члены французской общины Литвы, политики. Они охотно позировали журналистам на фоне дворца.
На ужин прибыли экс-президент Валдас Адамкус, экс-президент Даля Грибаускайте, маэстро Донатас Каткус, директор Театра оперы и балета Йонас Сакалаускас, режиссер Оскарас Коршуновас, немало политиков. Из-за угрозы коронавируса количество гостей на мероприятии было ограничено.
Вскоре после того как гости собрались во дворце, туда приехала скорая.
По сведениям портала Delfi, помощь врачей потребовалась одному из гостей мероприятия.
Гости мероприятия:
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