В результате прошедших в воскресенье выборов члена Сейма в Жирмунайском одномандатном округе во второй тур прошли член совета Вильнюсского городского самоуправления консерватор Пауле Кузмицкене и лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас, а в Жемгальском округе - бывшая ведущая передач Рута Янутене и политик Йонишкского района Людас Йонайтис.
Kristupas Krivickas, Rūta Janutienė, Gintautas Paluckas, Paulė Kuzmickienė
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В Жирмунайском округе П.Кузмицкене выиграла в первом туре, набрав почти 34% голосов, как показывают данные Главной избирательной комиссии после подсчёта полученных из большинства участков данных.

За Г.Палуцкаса проголосовали около 26,5% избирателей.

За мандат члена Сейма по расположенному в Вильнюсе Жирмунайскому округу боролись 11 кандидатов.

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Активность избирателей здесь достигла 17%.

Необходимость в проведении выборов члена Сейма в этом округе появилась потому, что Аушра Малдейкене, избранная в этом году в Европарламент, отказалась от мандата члена Сейма.

В Жемгальском округе кандидат от Литовского союза крестьян и зелёных и Партии центра Литвы Р.Янутене набрала 37,28% голосов, а социал-демократ Л.Йонайтис - 29,53%.

В Жемгальском округе за мандат парламентария боролись шесть политиков.

Активность избирателей здесь составила 25,21%.

Членов Сейма в этом округе избирают потому, что избранный здесь член Сейма либерал Виталиюс Гайлюс отказался от мандата из-за исполнения обязанностей мэра Йонишкского района.

В Гаргждайском избирательном округе во втором туре встретятся консерватор Раса Петраускене и представитель Литовской партии центра Криступас Кривицкас.

Р.Петраускене в первом туре набрала 16,67%, а К.Кривицкас - 16,16% голосов избирателей.

В этом округе за мандат члена Сейма боролись 10 кандидатов.

Активность избирателей в этом округе составила 17,74%.

Членов Сейма в этом округе избирают потому, что избранный здесь член Сейма "крестьянин" Бронюс Маркаускас отказался от мандата из-за исполнения обязанностей мэра.

Второй тур выборов пройдёт 22 сентября.

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