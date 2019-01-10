В этом году на мероприятии ожидаются министры иностранных дел Украины, Словакии и Латвии, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
"На встрече состоятся дискуссии о том, как сохранить прочную трансатлантическую связь и укрепить НАТО. Внимание будет преимущественно сконцентрировано на исходящей от России угрозе и вариантах ответа", - сообщил МИД Литвы.
В 12-ой "Снежной встрече" будет участвовать в общей сложности более 100 высокопоставленных дипломатов, советников, парламентариев, экспертов по международной политике и политике безопасности аналитических и исследовательских центров примерно из 15-и стран, структур НАТО и ЕС. Мероприятие откроет министр ИД Литвы Линас Линкявичюс.
Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)
Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...
В Тракайском районе Литвы пройдет традиционная "Снежная встреча" экспертов по безопасности (6)
В Тракайском районе Литвы в четверг начинается...
Премьер Литвы выдвинул кандидатуру Монкявичюса в министры образования (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает...
Глава МИД Литвы обсудил с канадской коллегой помощь Украине (52)
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...
Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами (7)
Свидетельства опрошенного по делу о политической...
TOP новостей
С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)
В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...
После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (11)
Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...
Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)
51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...
Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)
Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...
Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю
Известные литовские политологи возмущены действиями...