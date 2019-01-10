В этом году на мероприятии ожидаются министры иностранных дел Украины, Словакии и Латвии, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"На встрече состоятся дискуссии о том, как сохранить прочную трансатлантическую связь и укрепить НАТО. Внимание будет преимущественно сконцентрировано на исходящей от России угрозе и вариантах ответа", - сообщил МИД Литвы.

В 12-ой "Снежной встрече" будет участвовать в общей сложности более 100 высокопоставленных дипломатов, советников, парламентариев, экспертов по международной политике и политике безопасности аналитических и исследовательских центров примерно из 15-и стран, структур НАТО и ЕС. Мероприятие откроет министр ИД Литвы Линас Линкявичюс.