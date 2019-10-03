В связи с тем, что дипломатическое ведомство Евросоюза (ЕС) отозвало визит в Минск, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не поедет в Беларусь, сообщили в четверг дипломаты.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в Минск", – сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.

Л. Линкявичюс на этой неделе планировал принять участие во встрече министров стран-участниц программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Беларуси.

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Представители Еврокомиссии говорят, что визит откладывается из-за изменений в повестке дня и после согласования с белорусскими представителями.

Правительство Литвы в последнее время стало предпринимать шаги по расширению диалога с белорусскими властями. Оппозиционные консерваторы критикуют такую позицию.

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