Представитель Литвы в России Ремигиюс Мотузас завершит работу на посту посла в этой стране с 16 января следующего года. Посол при ЮНЕСКО Ирена Вайшвилайте завершит работу 30 декабря, а представитель при НАТО Витаутас Лешкявичюс – 17 февраля 2020 года.
В ходе подготовки к назначению послом в Канаде вице-министра иностранных дел Дарюса Скусявичюса президент предоставил ему дипломатический ранг чрезвычайного посланники и уполномоченного министра.
Послов в Литве по представлению правительства назначает президент с одобрения Комитета по иностранным делам парламента.
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