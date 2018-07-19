В письме восьми министров финансов говорится, что более быстрое принятие решений необходимо в контексте выхода британцев из Европейского союза и политического цикла ЕС - в следующем году пройдут выборы в Европейский парламент, которые усложнят процесс принятия решений.

"Решение Соединённого Королевства покинуть Европейский союз хотя и разочаровывает, но должно стать стимулом для удвоения усилий по развитию и интеграции рынков капитала ЕС", - говорится в открытом письме министров.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока подписал письмо вместе со своими коллегами из Ирландии, Дании, Эстонии, Латвии, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

Эти страны Северной Европы проводят либеральную экономическую политику и в последнее время начали более тесно сотрудничать, чтобы укрепить своё влияние после выхода традиционных союзников британцев.

Литва и другие североевропейцы также хотят уравновесить французскую инициативу по созданию общего бюджета еврозоны - они обеспокоены тем, что при перераспределении средств больше поддержки получат южные страны.

Авторы письма говорят, что интеграция рынков капитала государств-членов улучшит возможности финансирования для небольших компаний, что особенно важно, когда в ЕС не будет самого важного финансового центра в Лондоне.

По словам министра финансов Литвы, в первую очередь ожидаются решения по пересмотру регуляторов контроля инвестиционных предприятий, стандартов покрытых облигаций, условий для развития финансовых технологий и «зелёного» финансирования.

"Мы считаем, что имеется достаточно времени, чтобы попытаться воспользоваться этим окном возможностей по данным мерам", - сказал BNS В.Шапока,

По его словам, эти области особенно важны для Литвы, которая стремится стать центром "финтех" в северной Европе и которая третьей в Европе выпустила "зелёные" облигации.

Европейская комиссия объявила, что План действий по поэтапному расширению рынков капитала Сообщества должен быть внедрён не позднее 2019 года.

Однако, по данным The Financial Times, Брюссель признаёт, что прогресс является неравномерным и процесс согласования ряда базовых законов увяз в переговорах между национальными правительствами и Европейским парламентом.

По утверждению В.Шапоки, увеличение альтернатив банковскому финансированию имеет особое значение для малых и средних, а также новых предприятий высоких технологий.

"Чтобы экономическая структура менялась быстрее к более высокой добавленной стоимости, мы должны предложить альтернативы", - констатирует В.Шапока.