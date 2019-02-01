Как сообщила прокуратура в пятницу, В. Титову предъявлены подозрения по поводу оскорбления памяти партизанского командира А. Раманаускаса-Ванагаса, подстрекательств в отношении группы людей, публичного одобрения советских преступлений или их отрицания.
В ходе расследования были проанализированы около 800 гигабайт цифровой информации, как изъятой во время обыска, так и собранной из открытых источников.
Правоохрана начала расследование 23 июля прошлого года, связи с тем, что политик несправедливо заявил в публичном пространстве, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью якобы было убито 8 тысяч мирных жителей, а сам А. Раманаускас-Ванагас якобы лично оглашал смертные приговоры. Эту информацию политик также публиковал в социальных сетях.
Дело с обвинительным актом передано в Клайпедский окружной суд.
Ранее Главный административный суд Литвы объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу. Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета.
В. Титов утверждает, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда, однако историки подчеркивают, что это политическое сфабрикованное дело, а при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей - КГБ.
В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно он удостоен высших государственных наград.
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