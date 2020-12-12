aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу будет встречаться с министрами, а в воскресенье намечено заседание правительства по вопросу управления коронавирусом.
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė, Kęstutis Navickas
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė, Kęstutis Navickas
© DELFI / Domantas Pipas

Пресс-служба правительства сообщила, что в пятницу в первый день работы нового правительства состоялось удаленное совещание с министрами здравоохранения и другими экспертами на тему коронавируса.

"В субботу премьер встретится с министрами и будет готовиться к заседанию правительства, которое состоится в воскресенье. На нем будет решаться вопрос управления ситуацией с коронавирусом", – сообщает пресс-служба правительства.

Статьи по теме:
По данным системы e.sveikata, от COVID-19 умерло на 153 человека больше, чем сообщалось  (21)
С каждым днем все больше. За сутки в Беларуси 1967 новых случаев COVID-19  (5)

Шимоните на этой неделе заявляла, что для обуздания пандемии потребуются новые ограничения и более жесткие условия карантина.

"Наша цель - сохранить как можно больше жизней", – сказала она.

Назначенный глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу поделился планом по обузданию коронавируса. В парламенте политик назвал конкретные меры, которые собираются обсудить на заседании правительства.

"Первое – мы сделаем все, чтобы отследить источники заражения и тех, у кого были контакты изолировали в течение 48 ч", – назвал он приоритетную задачу. Политик сказал, что ситуация сейчас угрожающая.

"Будем делать все, чтобы не снижать масштабы тестирования, и процент положительных тестов не превышал 5%. Сейчас у нас этот показатель превышает 20%", – сказал министр.

"Будем делать все, чтобы число новых случаев не превышало 200 в день", – продолжил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Положение в Литве стало еще хуже: страна по уровню заболеваемости вышла на второе место в Европе (87)

Назначенного министра Арунаса Дулькиса ждет серьезный...

Разработчики вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca заявили о сотрудничестве (68)

Разработчики российской вакцины от коронавируса...

"Delfi Главное": корона на пике, ждать ли полного локдауна, пытки лукашенковской милиции расследуют в Литве, миграция белорусов - на что рассчитывать? Гости выпуска: вирусолог, правозащитник и глава Департамента миграции Литвы (16)

В новом выпуске " Delfi Главное " - 3 основные темы недели:...

TOP новостей

Новая власть со следующего года обещает ежегодный налог на автомобили в Литве (17)

В следующем году может изменится налог на автомобили в...

В Литве диагностировано 3303 новых случая коронавируса и 27 смертей (17)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3303 новых...

Minske į pirmadieninę protesto akciją vėl išėjo pensininkai

"Delfi Главное": корона на пике, ждать ли полного локдауна, пытки лукашенковской милиции расследуют в Литве, миграция белорусов - на что рассчитывать? Гости выпуска: вирусолог, правозащитник и глава Департамента миграции Литвы (16)

В новом выпуске " Delfi Главное " - 3 основные темы недели:...

В субботу Шимоните встретится с министрами, а в воскресенье состоится заседание правительства (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу...

После холодных выходных ждут перемены, выясняется, какой будет погода в праздники (4)

После холодного периода снова ожидается потепление,...