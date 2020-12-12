Пресс-служба правительства сообщила, что в пятницу в первый день работы нового правительства состоялось удаленное совещание с министрами здравоохранения и другими экспертами на тему коронавируса.

"В субботу премьер встретится с министрами и будет готовиться к заседанию правительства, которое состоится в воскресенье. На нем будет решаться вопрос управления ситуацией с коронавирусом", – сообщает пресс-служба правительства.

Шимоните на этой неделе заявляла, что для обуздания пандемии потребуются новые ограничения и более жесткие условия карантина.

"Наша цель - сохранить как можно больше жизней", – сказала она.

Назначенный глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу поделился планом по обузданию коронавируса. В парламенте политик назвал конкретные меры, которые собираются обсудить на заседании правительства.

"Первое – мы сделаем все, чтобы отследить источники заражения и тех, у кого были контакты изолировали в течение 48 ч", – назвал он приоритетную задачу. Политик сказал, что ситуация сейчас угрожающая.

"Будем делать все, чтобы не снижать масштабы тестирования, и процент положительных тестов не превышал 5%. Сейчас у нас этот показатель превышает 20%", – сказал министр.

"Будем делать все, чтобы число новых случаев не превышало 200 в день", – продолжил он.