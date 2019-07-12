Утром, перед церемонией в парламенте, избранный президент посетит памятник патриарху литовского народа Йонасу Басанавичюсу.
Науседа вступит в должность после того, как в торжественной обстановке в парламенте принесет присягу верности Литовской Республике и Конституции, пообещает честно выполнять свой долг и быть одинаково справедливым ко всем.
После заседания в парламенте состоится торжественное построение Вооруженных сил на площади Независимости и парад на проспекте Гедиминаса до Кафедральной площади, служба в Кафедральном соборе.
После обеда на площади С.Даукантаса состоится церемония передачи президентского дворца, на которой Науседа выступит с речью, а немного позже правительство сложит свои полномочия.
На площади С.Даукантаса состоится праздничный концерт, на котором выступят 10 исполнителей из 10 областей Литвы, а вечером во дворике президентского дворца состоится праздничный прием.
Науседа на посту президента сменит Далю Грибаускайте, которая управляла страной 10 лет - с 2009 года.
Как независимый кандидат Науседа был избран на пост главы страны 26 мая. За него проголосовали 66% избирателей.
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