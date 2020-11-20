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Кандидат в министры обороны Литвы, консерватор Арвидас Анушаускас сказал, что если будет избран министром, то усовершенствует свои знания английского языка.
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я поставил перед собой цель - за сто дней поднять этот уровень. Придется дополнительно позаниматься, но это нормально, я полагаю", – сказал BNS в пятницу А. Анушаускас.

Он подчеркнул, что это не должно мешать работе министром, и добавил, что немного снизились и его знания русского языка.

"Каждый язык требует общения, наработки. Вчера довелось давать интервью, то могу сказать, что думаю, что мои навыки русского языка снизились с уровня C1 до B2", – сказал А. Анаушаскас, оценивающий свое знание английского на уровне немного ниже B2.

Его основным иностранным языком был французский. А. Анушаускас также утверждает, что ему доводилось изучать латышский, польский и украинский языки.

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