"Мы договорились встретится в следующем году в Литве", - написала на страничке в социальной сети Facebook Д. Грибаускайте, разместившая фотографию, на которой она разговаривает с французским президентом.
Советник главы государства Живиле Диджгальвене подтвердила BNS, что президенты обсуждали визит, однако конкретная его дата еще согласуется.
В пятницу Э. Макрон и Д. Грибаускайте в Таллине участвуют в саммите Евросоюза.
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