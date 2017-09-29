"Мы договорились встретится в следующем году в Литве", - написала на страничке в социальной сети Facebook Д. Грибаускайте, разместившая фотографию, на которой она разговаривает с французским президентом.

Советник главы государства Живиле Диджгальвене подтвердила BNS, что президенты обсуждали визит, однако конкретная его дата еще согласуется.

В пятницу Э. Макрон и Д. Грибаускайте в Таллине участвуют в саммите Евросоюза.