"Мы договорились встретится в следующем году в Литве", - написала на страничке в социальной сети Facebook Д. Грибаускайте, разместившая фотографию, на которой она разговаривает с французским президентом. Советник главы государства Живиле Диджгальвене подтвердила BNS, что президенты обсуждали визит, однако конкретная его дата еще согласуется. В пятницу Э. Макрон и Д. Грибаускайте в Таллине участвуют в саммите Евросоюза.

