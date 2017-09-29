В следующем году в Литву планирует прибыть президент Франции Эммануэль Макрон. Об это в четверг заявила встретившаяся с ним в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė ir Emmanuelis Macronas
© Facebook

"Мы договорились встретится в следующем году в Литве", - написала на страничке в социальной сети Facebook Д. Грибаускайте, разместившая фотографию, на которой она разговаривает с французским президентом.

Советник главы государства Живиле Диджгальвене подтвердила BNS, что президенты обсуждали визит, однако конкретная его дата еще согласуется.

В пятницу Э. Макрон и Д. Грибаускайте в Таллине участвуют в саммите Евросоюза.

BNS
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