По словам Жемайтайтиса, староста фракции "Порядка и справедливости" Кястутис Барткявичюс две недели назад встречался с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом и представил 15 пунктов, которые "Порядок и справедливость" хотели бы внести в программу.

"Сегодня достигнуто политическое соглашение о том, когда может быть подписано соглашение между фракциями, не между партиями, если одобрят 15 пунктов. Мы прошлись по ним с точки зрения политической позиции, интересовались, все ли согласны. Практически по всем достигнуто соглашение, сейчас ждем решения Трехстороннего совета по вопросу минимальной зарплаты", – сказал DELFI Жемайтайтис.

По его словам, ведется политическая дискуссия по вопросам реформы больниц, на которую недавно наложила вето президент Даля Грибаускайте, также обсуждается вопрос двойного гражданства, поскольку "Порядок и справедливость" считает, что планка не должна чрезмерно снижаться, кроме того, решается вопрос "детских" денег, вопрос работы ТЦ в воскресенье и льготного НДС.

"Встречались Витаутас Камблявичюс, Рамунас Карбаускис и Юозас Бярнатонис от социал-трудовиков. Есть соглашение почти по всем пунктам, за исключением 4", – сказал DELFI Жемайтайтис.

По его словам, если до осени будут представлены подсчеты по всем установкам программы, то в начале сентября, в начале осенней сессии, можно будет говорить соглашении.

Ранее Карбаускис утверждал, что не будет заключать соглашение с партиями, находящимися под подозрением, а "Порядку и справедливости" предъявлены подозрения. на вопрос об этом Жемайтайтис ответил DELFI, что речь идет о соглашении между фракциями, а не партиями.

На вопрос, что в обмен получит "Порядок и справедливость", Жемайтайтис ответил, что главное - воплотить в жизнь данные избирателям обещания.

В конце июня в СМИ уже появлялись сообщения о том, что "Порядок и справедливость" хотят сотрудничать с "крестьянами".

Тогда портал lrt.lt писал, что почетный председатель "Порядка и справедливости" Роландас Паксас неоднократно встречался как с Карбаускисом, так и со Сквернялисом, чтобы обсудить возможность соитрудничества.

Тогда Карбаускис сказал, что даже если удастся договориться, то "Порядок и справедливость" не сможет стать частью коалиции, возможно будет только подписать соглашение между фракциями.

DELFI удалось получить список, представленный "Порядком и справедливостью":

1. Минималка не меньше 50% средней зарплаты;

2. Прямые выборы старост;

3. 9% льготный НДС на топливо для производства теплоэнергии;

4. Институт присяжных в судах;

5. Ограничение работы крупных ТЦ в выходные;

6. Перенос платы НДС покупателю (сейчас НДС платит продавец. Такое положение сейчас действует на строительные услуги подрядчика);

7. Возможность выплаты зарплаты 4 раза в месяц;

8. Значительное увеличение финансирования неформального обучения;

9. Компенсация выплат государственным пенсионерам (уставным), которые работали в опасных условиях;

10. Выплата 75% прибыли в госбюджет, 25% - в бюджет мэрии;

11. Обязательный опрос жителей при принятии важных вопросов самоуправления;

12. Достаточное финансирование мер по повышению энергетической эффективности (как минимум реновация 2000 домов в год);

13. Гарантированная охрана внешних границ ЕС (рентгеновское оборудование на каждом КПП);

14. Средняя зарплата в 2019 г. 1000 евро;

15. Подобие по уходу за детьми в первый год – 100% зарплаты, во второй – 75%.