О том, что 14 сентября Меркель намерена посетить Литву сказал на "Пикнике свободы" в Каунасе консерватор Жигимантас Павилёнис. Пресс-служба президента подтвердила BNS, что такой визит согласовывают.
"Могу подтвердить, что такой визит согласовывают. Когда договорятся обо всех деталях, мы дадим подробный комментарий", – сказала 25 августа советник президента Дали Грибаускайте Дайва Ульбинайте.
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