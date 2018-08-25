О том, что 14 сентября Меркель намерена посетить Литву сказал на "Пикнике свободы" в Каунасе консерватор Жигимантас Павилёнис. Пресс-служба президента подтвердила BNS, что такой визит согласовывают.

"Могу подтвердить, что такой визит согласовывают. Когда договорятся обо всех деталях, мы дадим подробный комментарий", – сказала 25 августа советник президента Дали Грибаускайте Дайва Ульбинайте.