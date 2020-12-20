В Сейме - предложение разрешить торговлю алкоголем по воскресеньям после 15 часов: Верига такого шага не понимает

Не получили убедительных аргументов

А. Мазуронис сказал Delfi, что как только рассматриваются какие-либо изменения в сфере контроле над алкоголем, он постоянно говорит о некоторых ограничениях в этом секторе.

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"Самая большая нелогичность - исключение одного дня. Я всех спросил: и правых, и левых, чем воскресенье отличается от понедельника или вторника? Согласно такому регламенту, это означает, что в понедельник можно употреблять алкоголь дольше, а в воскресенье - почему-то нет. Это странное постановление, и никто мне не объясняет, почему выбрано воскресенье. Даже те, кто это сделал, не смогли это объяснить".

По его словам, это положение действительно нелогично и совершенно не распространяется на сегмент, в котором желательно ограничить покупку алкоголя.

"Если у 10-15% населения есть проблемы с употреблением алкоголя, то меры, которые в настоящее время принимаются, в основном нацелены на оставшиеся 85%. Так, можно продавать крепкое пиво в 2-литровой таре, вина, водку в так называемых йогуртовых стаканчиках, их никто не снимает с торговли под видом необходимости согласовывать это с Еврокомиссией. Между тем, меры, принимаемые сейчас, больше касаются связей с общественностью, чем реальных результатов.

А. Мазуронис добавил, что сам А. Верига не смог честно объяснить значение этого запрета с трибуны Сейма, когда его дважды спросили.

"Я бы понял, если бы не разрешил это с утра воскресенья, потому что службы проходят, но мы почему-то решили запретить покупки во второй половине дня. Мне это кажется очень нелогичным ".

Решение кажется странным

В. Гапшис вторил своему коллеге и заверил, что для него решение было странным: почему в воскресенье можно покупать алкоголь до 15.00, а в остальные дни - до 20.00.

"Мне пытались объяснить, что, возможно, это для того, чтобы люди были трезвыми по понедельникам. Почему же нам все равно, чтобы они были трезвы во вторник, среду, четверг? На мой взгляд, это лишнее ограничение".

По его словам, поскольку в партийных программах правящей коалиции хотя бы говорилось о пересмотре избыточных запретов, Партия труда инициировала такой проект.

"Мы надеемся, что этот вопрос будет продвигаться вперед, и когда он будет обсужден в Сейме, парламентарии смогут принять решение. Мнения расходятся, и если есть аргументы в пользу сохранения или усиления запрета, тогда будут приняты окончательные решения".

При этом В. Гапшис напомнил, что либералы на протяжении последнего срока объясняли, что большинство запретов являются чрезмерными, поэтому надеется на их поддержку.

"Более того, они сами прописали то или иное смягчение, так что все вместе можно рассматривать в пакете предложений".

А. Верига говорит, что такое предложение Партии труда оценивает очень плохо. По его словам, Литва, наконец, может по праву гордиться тем, что она приняла такие комплексные меры по снижению потребления алкоголя, которые дали очень хорошие и ощутимые результаты.

"Эти результаты сейчас анализируют литовские и зарубежные ученые. С этой целью американцы также выделили средства на оценку этих мер. Я действительно не понимаю, и, по крайней мере, минимальное, что нужно сделать, это, возможно, получить эту оценку. Не политическую, а научную, которая может снять такое бремя. Вы знаете, политики по-прежнему используют политические аргументы, а не научные и медицинские аргументы".

На вопрос, почему для запрета было выбрано воскресенье, а не другой день, он сказал, что пусть предложат другой, если захотят.

"Может у них в голове понедельник? Я не знаю, какой день они считают наиболее подходящим. Я вчера тоже видел это сообщение и просто сидя в Сейме искал материал, который обязательно пришлю и подарю своим коллегам. Я искал метаанализы в других странах, чтобы объяснить, что означает сокращение времени и количества дней".

По словам политика, есть однозначные свидетельства того, что это приводит к сокращению потребления, поэтому коллегам пожелал бы еще раз прочитать закон о контроле над алкоголем, который они хотят изменить.

"Цель закона - снизить потребление алкогольных напитков, а не увеличить его. Если они смогут каким-либо образом доказать, что эта поправка снижает потребление, я поддержу ее. Но, возможно, цель не в уменьшении, а в увеличении. Я бы не сильно удивился, ведь некоторые коллеги упоминаются в делах с участием крупных производителей алкогольной продукции. Для меня это выглядит как прямая защита интересов некоторых компаний".

Услышав, что эти ограничения не нацелены на 10-15% общества, имеющих проблемы с употреблением алкоголя, он сказал, что понятия не имеет, откуда А. Мазуронис взял эту цифру и как она была рассчитана.