В четверг в Сейме Литвы состоится торжественное празднование 15-й годовщины членства государства в Европейском союзе (ЕС) и Дня Европы.
© DELFI / Karolina Pansevič

На торжественном заседании выступят спикер парламента Польши Марек Кухчинскис, вице-председатель Сената Польши Богдан Борусевич, председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, министр иностранных дел Линас Линкявичюс и другие.

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В полдень на площади Независимости в Вильнюсе состоится торжественная церемония поднятия флагов.

Кроме того, по всей стране будет проведён Европейский экзамен - конкурс о ЕС.

День Европы отмечается 9 мая в ознаменование так называемой Шуманской декларации. Она была представлена 9 мая 1950 года тогдашним министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом. В документе предлагалось создать Европейское сообщество угля и стали (ECSC), которое объединит каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности. Впоследствии эта организация превратилась в современный Европейский союз.

В Литве 10–11 мая 2003 г. состоялся всеобщий референдум о вступлении в Европейский союз, а 1 мая 2004-го Литва стала официальным членом сообщества.

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