Политики из Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ- СХС) пытаются исправить закон об образовнии так, чтобы экзамен по литовскому языку для учеников школ национальных меньшинств проходил "с учетом неравного употребления литовского языка и условий обучения".
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Они инициировали соответствующие поправки к закону об образовании. Сейм их одобрил в первом чтении, далее поправки будут рассматриваться в парламентском Комитете по образованию и науке.

Глава комитета, представитель правящих "крестьян" Эугениюс Йовайша сказал, что это - начало дискуссии об унификации достижений школьников, а не одобрение разных типов экзаменов для абитуриентов литовских и школ с обучением на языках нацменьшинств.

Представленный проект предусматривает, что проверки знаний организуются для учеников школ со всеми языками преподавания, не нарушая принципа равных возможностей.

Польские политики Литвы предлагают дополнить закон положением о том, что экзамены проходят и с учетом правовых актов Литвы и международного сообщества, регламентирующих получение образования нацменьшинствами.

Действующий сейчас закон предусматривает, что все общеобразовательные школы обеспечивают знание литовского языка в рамках общей программы.

Предложение ИАПЛ-СХС заключается в том, чтобы программы были различными "с учетом неравного употребления литовского языка и условий обучения".

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