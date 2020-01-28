Один из аргументов - депутат "возможно, не была откровенна и честна с сотрудниками ДГБ, возможно, пыталась ввести их в заблуждение и сознательно скрывала информацию о неформальных связях с представителями дипкорпуса России".

В документе упоминается и информация Департамента госбезопасности о том, что Розова в течение длительного времени поддерживала личные отношения с представителями российского дипкорпуса (есть 12 примеров такого неформального общения).

Отмечается, что даже после предупреждений со стороны сотрудников ДГБ Розова не прекратила неформальное общение с российскими дипломатами.

Член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал DELFI, что импичмент не поддерживают представители социал-демократов, документ подписала только Довиле Шакалене.

Кроме того, документ не подписали и социал-"трудовики" Гедиминаса Киркиласа.

Свою подпись поставил лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, "крестьянка" Агне Ширинскене и председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас.

Кащюнас сказал DELFI, что представленных аргументов вполне достаточно для процедуры импичмента. Он сказал, что история Розовой аналогична истории Миндаугаса Бастиса.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис критически оценил также свидетельства спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса.

"У меня мое мнение, я его в общих чертах высказал и в комитете, спикер или очень наивен – прочитав в документе о сотрудничестве и возможно нарушенной клятве, он подумал, что это не требует публичных обсуждений, в отличие от случая Бастиса. Или же он таким образом оберегал коалицию, пытаясь прикрыть будущих партнеров, решил умолчать об этой информации", - сказал консерватор.

Он заметил, что сам не намерен поднимать вопрос будущего спикера на этом посту, но заверил, что если такой вопрос вернется, "дебаты о голосовании начнутся заново".

"Я видел, какие вопросы задавали коллеги на заседании, как их удивляли ответы спикера. Это будет предано огласке, и коллеги по фракции смогут с этим ознакомиться. Я думаю, что вопросы будут не только у членов комитета, но и у всей фракции", - сказал Ландсбергис.

Ирина Розова говорит, что не понимает поспешности с инициативой импичмента ей, тем более, что парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) еще не завершил расследование ее связей с российскими дипломатами .

"Я не могу понять этой спешки с импичментом, это инициатива Шакалене, может быть она хочет получить орден перед выборами, не знаю", – сказала BNS И. Розова.

Социал-демократ Довиле Шакалене была одним из представителей КНБО, выступившим за инициативу импичмента. Комитет Сейма проводит расследование возможной угрозы национальной безопасности связей И. Розовой, до 30 апреля он должен представить свои выводы.

"Вы прекрасно знаете, что до 30 апреля должно быть проведено расследование, еще есть два месяца, но им (членам КНБО) или ей (Шакалене) кажется, что одной беседы со мной уже хватает, чтобы начать импичмент", – сказал депутат.

Она также отметила, что далее инициативу импичмента не будет комментировать, поскольку не знакома с текстом предложения начать импичмент: "С одной стороны, отрадно, что оппозиция работает так активно, с другой, все же трудно комментировать, поскольку я не видела текста".

Инициатива провести парламентское расследование по вопросу контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма Викторас Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация отказать И. Розовой в доступе к секретной информации.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член Сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Эти контакты Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией. Депутат считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

Сейм также поручил КНБО провести расследование относительно действий политиков, располагавших информацией об Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами сейма после прочтения материала об Розовой.

В сейме Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей. Расследование КНБО должно завершиться до 30 апреля.