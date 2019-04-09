Во вторник, во время второго голосования 86 депутатов голосовали "за" выдвинутый правительством проект. До окончательного принятия осталось еще одно голосование.

Правительство Литвы утверждает, что они позволят смягчить последствия выхода Великобритании из ЕС безо всякого соглашения, а также обеспечить права граждан обеих стран, оправдать ожидания бизнеса.

Вносимые в Сейм правовые акты предусматривают исключительные основания для получения британцами вида на жительство в Литве, право для них упрощенного пользования системой соцзащиты, переходные периоды, связанные с работой, получением высшего образования, признанием профессий.

В отношении Великобритании и ее граждан предлагается применять льготы, связанные с налогом на прибыль и подоходным налогом, а также освободить их от некоторых государственных сборов.

Британский парламент несколько раз отклонял согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем договор об условиях Brexit, глава британского правительства просит отложить истекающий в эту пятницу срок выхода. Лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите в среду.