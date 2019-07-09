В Сейме Литвы присягнули четыре новых парламентария

Присягу члена Сейма впервые дали "крестьянка" Аудроне Янкувене и консерватор Айсте Гедвилене.

Другой консерватор Вилия Алекнайте-Абрамикене стала парламентарием седьмой раз. Она работала членом Сейма с 1992 года до 2016 года.

Социал-демократ Бронюс Брадаускас получил мандат члена Сейма пятый раз, он работал в парламенте с 2000 до 2016 года.

Эти политики были первыми не попавшими в Сейм в 2016 году по спискам кандидатов Литовской социал-демократической партии, Союза отечества - Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых.

Избранные в ЕП "аграрий" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олякас с начала июля утратили полномочия членов Сейма.

Поскольку ставшая европарламентарием Аушра Мальдейкене была избрана в Сейм в одномандатном округе в Вильнюсе, вместо нее член парламента будет избираться 8 сентября.