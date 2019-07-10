В Сейме Литвы предлагают сузить иммунитет депутатов, судей и министров

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис вместе с более чем 40 парламентариями предлагает сузить иммунитет членов парламента, судей, премьера и министров.
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Он подготовил поправки к Конституции, согласно которым член парламента, судья, министр, премьер могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия сейма или президента, если их подозревают в совершении преступления средней или большой тяжести.

Сейчас такая оговорка не предусмотрена, но в любом случае нужно получить согласие парламента, а между его сессиями – президента для привлечения упомянутого лица к ответственности.

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"Как свидетельствуют последние случаи с Пятрасом Гражулисом, Виктором Успасских и некоторых других членов Сейма, нынешняя модель парламентского иммунитета, применяемая в Литве, где чаще используется для затягивания судебных процессов или полной их остановки, а не для защиты парламентариев от необоснованного политического преследования", – утверждают авторы проекта.

"Система создает предпосылки для заинтересованных членов парламента использовать голосование по лишению иммунитета в качестве объекта переговоров, с тем, чтобы привлечь на свою сторону парламентариев, стремящихся сохранить необоснованную защиту от правосудия", – говорится в пояснительном письме к проекту.

По его словам, такая практика искажает суть депутатской неприкосновенности, наносит вред доверию граждан ко всей политической системе, к честности ее функционирования, создает предпосылки для правового неравенства граждан перед законом.

Этот проект подготовлен после того, как 25 июня парламентарии не разрешили привести к уголовной ответственности члена Сейма Пятраса Гражулиса в так называемом деле Judex.

Правоохранительные органы хотели предъявить депутату обвинения в злоупотреблении служебным положением. По их данным, П. Гражулис помог уладить проблемы производителя замороженных пищевых продуктов Judex, когда в России в 2015 году в ее продукции были обнаружены бактерии листерии.

По словам прокуроров, помогая компании, депутат не раз звонил должностным лицам в Литве и в России, призывал давать взятки, просил нарушить действующий порядок, а от Judex получал материальную выгоду.

П. Гражулис обвинения отрицает и утверждает, что дело – политическая расправа над ним.

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