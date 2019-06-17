Ассоциация старост критикует эту идею как незрелую и даже деструктивную.

По представлении был одобрен проект закона выбора старост и сопровождающие его правовые акты. Далее их будут рассматривать комитеты Сейма.

"Сейчас старосты - это государственные карьерные служащие, назначаемые на пост на основе конкурса на пять лет полномочий, количество сроков полномочий не ограничено. Мы считаем, что старосты, избранные в ходе прямых выборов, будут больше соблюдать интересы местных жителей, поскольку будут избраны напрямую, вероятно, улучшится и администрирование, поскольку старосты будут отвечать не только за реализацию планов самоуправления, но и за работу с населением", – сказал один из авторов проекта, социал-трудовик Андрюс Палёнис.

В проекте предусматривается, что старост будут избирать на четыре года тайным голосованием на прямых выборах по системе набора большинства голосов в одномандатном округе. Территория, которая будет находиться в подчинении одного старосты - один избирательный участок.

На этих выборах смогут баллотироваться и голосовать только постоянные жители этого участка, которым на день выборов исполнится 18 лет.

В старосты граждане смогут баллотироваться сами или выдвигаться партиями. В проекте предусматривается, что первые прямые выборы старост могут состояться уже в следующем году одновременно с парламентскими выборами.

"Опасный и угрожающий проект, сильно повышаются административные расходы и не создающий добавленной стоимости. Очень разные территории, например, в Вильнюсе и на селе. На селе, возможно, люди знают своего старосту. В Вильнюсе большинство не знает", – так оценил проект консерватор Кястутис Масюлис.

Проект не одобряет и Литовская ассоциация муниципальных старост.

"Да, в том виде, как представлено сейчас, когда не ясно, какова модель, отношения старост с мэром, само самоуправление, какие полномочия получит староста, по нашему мнению, это поспешный шаг", – сказал BNS президент ассоциации Кястутис Вилкаускас.

Он отметил, что закон следует принять только после того, как будет оговорена модель самоуправления, будут предусмотрены функции, полномочия, ответственность старост, избираемых напрямую, бюджет.