Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис предлагает Сейму и Министерству энергетики провести юридический анализ закона.
"Если российский портфель электроэнергии попадает в торговлю Хельсинки-Таллин-Рига, а мы четко знаем, что в этом портфеле есть и белорусское (электричество – BNS), позволяет ли наш закон нашей бирже торговать с этими биржами. Потому что по правилам Norpool (Nord Pool Spot – BNS) электроэнергия попадает к нам автоматически анонимно. Я предлагаю провести юридический анализ, чтобы мы не выстрелили себе в ногу (...) или в голову", – заявил парламентарий в среду на заседании Комиссии по энергетике и гармоничному развитию.
Советник президента Томас Лукошявичюс пообещал, что глава государства внесет поправки к закону, которые ужесточают импорт электроэнергии из третьих стран.
Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис также не исключил возможность установления в случае необходимости дополнительных предохранителей, чтобы электроэнергия из стран с небезопасными АЭС не попадала в Литву никаким образом – даже косвенно.
По словам вице-министра иностранных дел Альбинаса Зананавичюса, дипломатические действия относительно импорта электроэнергии пока "преждевременны".
"На рынок электроэнергии кто угодно с улицы попасть не может. Есть установленный порядок, методология. Сейчас в одной из стран есть инициатива ее изменить. Для этого существует установленный порядок – нужно согласование между операторами, другой уровень – дискуссия между регуляторами, третий уровень – политический. Сейчас у нас ситуация, когда дискуссии идут между операторами. Дипломатические действия преждевременны, и у нас нет никаких просьб или сигналов от энергетиков, что пришло время что-то предпринимать на дипломатическом фронте", – сказал дипломат членам комиссии.
Правительство Латвии в августе объявило, что после прекращения Литвой торговли электроэнергией с Беларусью она переместится на латвийскую границу. Оператор электропередающей системы Латвии AST комментировал BNS, что так хотят обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией.
И все же после синхронизации энергосетей с Европой Рига не планирует торговать с третьими странами.
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