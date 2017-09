Эту инициативу поддержали 42 члена фракции. Они считают, что комиссия из 12 членов должна установить причины, по которым отличается состав продуктов, выявить возможные нарушения прав потребителей, есть ли признаки нечестной деятельности, почему Продовольственно-ветеринарная служба провела серьезное исследование качества продуктов только сейчас. Проведенное Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС) исследование состава одних и тех же продуктов, которые продаются в Литве и Германии, показало, что отличается рецептура 23 из 33 продуктов. Например, в печенье Milka, которое продается в Германии, было 35% кусочков шоколада, а в таком печенье в Литве - 32%, в ореховом креме Nutella сухого молока было 7,5% и 6,6% соответственно. Производители утверждают, что эти претензии необоснованные, на разных рынках отличается вкус продуктов, а не их качество. Страны Восточной и Центральной Европы не раз предупреждали о худшем качестве продуктов, продаваемых в их странах. Государства хотят, чтобы за такое поведение производителей наказали. Согласно правилам ЕС компании в отдельных государствах-членах могут беспрепятственно менять ингредиенты продукта, если это четко указано на упаковке. В сентябре председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в своей годовой речи, с которой он в среду выступил в Европарламенте в Страсбурге, что ведомствам стран - членов нужно предоставить больше полномочий по предотвращению продажи продуктов питания более низкого качества в некоторых странах ЕС. Ответственный за вопросы здравоохранения и безопасности продуктов питания еврокомиссар из Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис упоминал в интервью BNS, что ЕК готовит общую методологию оценки качества пищевых продуктов в ЕС, чтобы предотвратить путь различным стандартам в странах сообщества. Он отметил, что ЕК будет финансировать усилия каждой из стран, чтобы установить, сталкивалась ли она с так называемой проблемой пищевого апартеида. Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас на минувшей неделе выразил надежду на то, что крупные производители сами отреагируют на эту проблему, до того, как ЕК в 2018 году завершит широкомасштабное расследование пищевых и прочих продуктов, призванное установить масштаб этой проблемы.

