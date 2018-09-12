На первом голосовании за новое расследование высказались 63 члена сейма, 25 были против. Для принятия окончательного решения нужно еще одного голосование. Этот вопрос должен вернуться в повестку сейма 20 сентября.

Представительница правящих "аграриев" Агне Ширинскене сказала, что новая комиссия рассмотрит вопросы, которые не успел рассмотреть проводивший парламентское расследование Комитет по национальной безопасности и обороне сейма.

Она утверждает, что парламент должен выяснить, почему бывшие у власти политики не предотвратили путь ненадлежащим процессам.

"Почему политики или государственные должностные лица, обладая информацией спецслужб, не прибегали к той или иной мере воздействия?", – сказала она.

Это расследование инициирует председатель правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис. Он утверждает, что проведенное во время весенней сессии расследование Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО), по сути, показало, что такое расследование следует продолжать. Предлагается расследовать период 2008-2016 года.

Провести расследование предлагается до мая 2019 года.

Согласно проекту постановления, спецкомиссия должна выявить возможно незаконное влияние заинтересованных лиц или групп, их влияние на ход выборов, формирование коалиций, парламентских фракций, деятельность и финансирование партий и общественных движений, на законодательные процессы, на назначение глав госпредприятий, руководителей госучреждений, органов надзора.

Социал-демократ Юозас Олякас заявил, что фракция хочет, чтобы сейм сконцентрировался бы на законодательных процессах, поэтому не будет участвовать в работе комиссии.

В конце июня сейм утвердил выводы парламентского расследования КНБО. В них угрозой для государственного устройства и национальной безопасности признаны незаконные действия российской энергетической корпорации "Росатом" и литовского концерна MG Baltic.

Также констатировалось, что политики, предприниматели и представители СМИ стремятся обойти запреты для юридических лиц оказывать партиям финансовую поддержку. В таком случае поддержка оказывается наличными деньгами, предоставлением скидок, посредством оплаты счетов через различные фонды, скрытой рекламы.