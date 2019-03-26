В Сейм Литвы будут внесены проекты подготовки к жесткому сценарию Brexit

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник должен внести в Сейм законопроекты, связанные с подготовкой Литвы к вероятному жесткому сценарию выхода Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза (ЕС).
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Правительство попросило Сейм принять эти законы в срочном порядке, сказала BNS пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене.

Проекты касаются образования, социальной защиты, здравоохранения, налогообложения и других сфер.

Правительство утверждает, что они позволят смягчить последствия выхода Великобритании из ЕС безо всякого соглашения, а также обеспечить права граждан обеих стран, не нарушить ожидания бизнеса.

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Вносимые в Сейм правовые акты предусматривают исключительные основания для получения англичанами вида на жительство в Литве, право для них упрощенного пользования системой соцзащиты, переходные периоды, связанные с работой, получением высшего образования, признанием профессий.

В отношении Великобритании и ее граждан предлагается применять льготы, связанные с налогом на прибыль и подоходным налогом, а также освободить их от некоторых государственных сборов.

Лидеры стран ЕС на прошлой неделе согласились немного отложить сроки Brexit, который должен был состояться 29 марта.

Если парламент Великобритании с третьей попытки одобрит согласованный премьером Терезой Мэй с Брюсселем договор об условиях Brexit, то выход страны из ЕС состоится 22 мая.

Если договор одобрен не будет, то Лондон до 12 апреля должен будет сообщить, что он планирует делать - выходить без соглашения, отменить Brexit' или предложить какой-то другой путь решения.

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