Границы России в Балтийском регионе не требуют дополнительного военного прикрытия, в том числе системами С-400, утверждают в России.
Vladimiras Šamanovas
© RIA / Scanpix

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов в субботу в кулуарах съезда партии "Единая Россия", сообщает "Интерфакс".

В дополнительном прикрытии региона нет необходимости, как указано в сообщении агентства "несмотря на частые случаи полетов разведывательной авиации стран НАТО в этом районе".

"Балтийский регион, он у нас прикрыт надежно",- сказал Шаманов.

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Стоит подчеркнуть, что со стороны Литвы и других стран НАТО в адрес России часто поступают жалобы на то, что российские военные самолеты летают в выключенными транспордерами. Каждую неделю истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии вынуждены подниматься в воздух для сопровождения российские военных самолетов.

Напомним, что Россия намерена разместить в начале следующего года в соседней с Литвой и Польшей Калининградской области РФ ракетных комплексов "Искандер-М". Недавно министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что это создает новую ситуацию в сфере безопасности и новую угрозу в регионе.

Ранее стало известно, что новые комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступят на дежурство ряде регионов, том числе Ленинградской области РФ.

Как сообщалось на официальном сайте Минобороны РФ, 22 декабря произойдет "заступление на боевое дежурство по охране восточных и западных воздушных рубежей РФ новых дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" (Владивосток, Приморский край, Зеленогорск, Ленинградская область)".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели на высотах до нескольких десятков километров.

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