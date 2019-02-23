Среди кандидатов в президенты Литвы больше всего поддержки у экономиста Гитанаса Науседы, за ним идет консерватор Ингрида Шимоните, а на третьем месте премьер-министр Саулюс Сквернялис, таковы данные опроса, опубликованные 23 февраля в издании Lietuvos rytas.
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis
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о данным опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, за Науседу в феврале намеревались голосовать 27,3% избирателей (в январе 23,3%).

"Это рост. Долгое время его результат был стабильным, а сейчас увеличился, он явный лидер", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

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Рейтинг кандидата в президенты Шимоните увеличился с 16 до 20%.

Рейтинг Сквернялиса сильно не изменился. В феврале за него планировали голосовать 16%, а в январе 16,9% респондентов.

Опрос провели после того как Сквернялис объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, но до того как о своем намерении не участвовать в выборах объявил мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Глава Vilmorus сказал, что Науседа, Шимоните и Сквернялис - "три явных лидера опросов".

За Матийошайтиса намеревались голосовать 5,8% респондентов.

За философа Арвидаса Юозайтиса в феврале голосовали бы 4,5% (4,3% в январе), Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса 2,8% (3%), депутата Наглиса Путейкиса – 2,1% (2,9%), европарламентария Пятраса Ауштрявичюса – 1,9% (1,8%), европарламентария Виктора Успасских – 1,4% (1,9%), Вигаудаса Ушацкаса – 1,4% (2%) участников опроса.

Vilmorus провел опрос 8-17 февраля. В нем участвовали 1025 человек.

До сих пор Vilmorus задавал респондентам открытый вопрос, за кого они голосовали бы на выборах.

В марте респондентам уже представят список из 15 кандидатов, сказал BNS Гайдис.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае этого года.

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