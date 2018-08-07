Мэр Радвилишкского района Антанас Чяпонёнис газете сказал, что изменить название улицы в честь героя битвы под Курском, Героя Советского Союза В.Бернотенаса в Радвилишкис стремились с самого начала восстановления независимости Литвы.
"Прежде местное население было категорически против любых изменений. На сей раз мнение людей менее категорично", - отметил мэр.
Жители больше всего не хотели менять название улицы из-за связанных с этим забот. Муниципалитет обещает компенсировать им около 10 евро за возможные дополнительные расходы.
По словам мэра, изменить название улицы, дав ей имя Отца Станисловаса, предложили жители города, выдвинув идею увековечения уроженца Радвилишкиса священника Отца Станисловаса по случаю 100-летнего юбилея со дня его рождения.
Этот вопрос члены райсовета обсудят 23 августа.
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