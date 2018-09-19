Согласно проекту, совет LRT останется ответственным за содержание, а функции управления будут переданы вновь учреждаемому органу - правлению.

Гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене сообщила BNS, что не знакома с подобными предложениями, поэтому не может их комментировать более подробно.

"Я не могу дать оценку этому предложению, пока не ясны детали, как это правление будет формироваться, какими будут пределы его компетенции, какие процессы оно будет регулировать. Каковой бы не была модель управления, важнее всего, чтобы была обеспечена эффективность", - сказала глава LRT.

Членов правления на пятилетний срок полномочий назначал бы совет из кандидатов, отобранных путем открытого конкурса, другая альтернатива - список кандидатов мог бы готовить комитет по назначениям при правлении, еще один вариант - исполнительных членов избирает и назначает совет, а независимых выбирает правительство, а назначает совет. Совет может состоять из 5-7 членов.

Гендиректор LRT должен бы стать и председателем правления, а большинство членов правления должны быть независимыми, то есть, не занимать никаких должностей в LRT.

Совет LRT сейчас формируется на шесть лет, в него входят 12 общественных деятелей, представителей культуры и науки. По четыре члена совета назначают президент и сейм, по одному делегируют Литовская академия наук, Литовский совет по просвещению, Ассоциация деятелей искусства Литвы, Литовская конференция епископов.

В конце декабря сейм сформировал комиссию по расследованию финансов LRT. Ее инициаторы - "аграрии" утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом общественный вещатель тратит бюджетные средства.

Комиссии, в частности, поручено установить, "соответствуют ли цены на покупаемые LRT у продюсеров и (или) у предоставляющих продюсерские услуги компаний услуги условиям рынка, если указанные в заключаемых LRT договорах цены следует считать необоснованными - какие цены сделки следует считать обоснованными с учетом условий рынка".

Критики называют создание комиссии давлением на СМИ и местью журналистам, которые поднимают неудобные для правящих "аграриев" вопросы.

Группа депутатов обратилась в Конституционный суд, чтобы оценить, не нарушает ли формирование такой комиссии закрепленного в Конституции права на свободу выражения убеждений, поиска, получения и распространения информации и идей.