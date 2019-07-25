В Пренай в последний путь проводили актера Алмантаса Вайшниса

Весть о смерти 47-летнего актера Алмантаса Вайшниса была неожиданной, как для его близких, так и для друзей и поклонников. 25 июля Вайшниса проводили в последний путь, его похоронили на кладбище в Пренай.
Almanto Vaišnio laidotuvės
© DELFI / Rafael Achmedov

Напомним, что Вайшнис ушел из жизни 22 июля из-за нарушения сердечной деятельности. Ранее он на проблемы со здоровьем никогда не жаловался.

Вайшнис окончил Литовскую музыкальную академию в 2002 году. Его актерская карьера началась в паневежском театре Ю.Мильтиниса, он снимался в литовских и зарубежных кинолентах. Актер прославился ролями в сериале "Лето в Найсяй", "Прокуроры", "Вкус снега", одна из его последних ролей была в фильме "Цена свободы. Саюдис".

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