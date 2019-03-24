Министерство иностранных дел Литвы предлагает разрешить частным предприятиям принимать заявления и документы на выдачу паспортов граждан Литвы, поскольку "Брексит" может спровоцировать наплыв желающих сменить документы.
© DELFI / Domantas Pipas

По заявлению МИД Литвы, консульские учреждения из-за растущих потребностей живущих за границей граждан Литвы не справляются с масштабами работы.

Ситуация особенно сложна в Соединённом Королевстве, где количество заинтересованных в смене документов особенно увеличилось в преддверии выхода Великобритании из ЕС.

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В Соединённом Королевстве постоянно проживают около 200 000 граждан Литвы, срок действия их паспортов - 10 лет (граждан до 16 лет - 5 лет), поэтому необходимость поменять паспорт возникает в среднем у 20 000 человек в год.

"Имеющиеся технические и человеческие ресурсы консульских учреждений часто не соответствуют растущим потребностям проживающих за границей граждан Литвы", – говорится в зарегистрированном во вторник проекте изменений закона Консульского устава.

Поставщики внешних услуг могли бы выполнять технические и административные функции.

"Внешние поставщики услуг могли бы оказать помощь в приёме заявлений о выдаче и замене удостоверений личности, осуществлении функций, связанных с приёмом документов", – заявили в МИД.

Услугами частных предприятий в первую очередь воспользовались бы в Лондоне, где желающих сменить удостоверение личности больше всего.

Теперешний Консульский устав не позволяет консульским учреждениям пользоваться услугами других предприятий. Исключение существует лишь для выдачи виз.

В законопроекте предусмотрено, что внешних поставщиков услуг может устанавливать министр иностранных дел.

По информации МИД, сотрудничество консульских отделов с внешними поставщиками услуг является всё шире успешно применяемой практикой в государствах Европейского союза.

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