Совещание правительства проводится за день до саммита Евросоюза (ЕС), на котором будет решаться, брать ли обязательства о снижении к 2050 году до нуля чистого количества выхлопных газов, вызывающих парниковый эффект.

Некоторые литовские фермеры и перевозчики обеспокоены тем, что меры по уменьшению объемов двуокиси углерода могут повредить их конкурентоспособности, если не будет достаточной финансовой поддержки трансформации соответствующих секторов экономики.

Принимая во внимание эти опасения, министерства экономики, сельского хозяйства и транспорта Литвы не хотят подключаться к инициативе.

Между тем министерства экологии и энергетики предлагают, чтобы Литва присоединилась к предложенному плану.

Чтобы прекратить загрязнение окружающей среды, страны должны больше инвестировать в технологии уловления двуокиси углерода, электрификацию и альтернативы ископаемому топливу, а также поощрять водителей менять свои привычки.

Опасения по поводу затрат

Литовские фермеры и перевозчики согласны с тем, что выбросы двуокиси углерода следут уменьшать, но предупреждают, что реорганизация потребует больших капиталовложений.

Вице-председатель Литовского союза фермеров Раймундас Юкнявичюс говорит, что будет сложно обеспечить, чтобы энергия для обработки земли, надзору за урожаем и его снятия вырабатывалась без выбросов CO2 в атмосферу.

"Я не вижу возможностей, не представляю, как это может произойти до 2050 года. Замена всего парка техники обычно занимает не одно десятилетие", - сказал он BNS.

По его словам, в настоящее время еще не созданы технологии для полной замены дизельного топлива.

"Мощный комбайн за день потребляет более полутонны горючего. Это очень большой объем энергии. Не создана технология выпуска таких аккумуляторов, которые позволили бы работать в подобном режиме времени", - сказал Р. Юкнявичюс.

"Мы понимаем, что нужно двигаться в направлении того, чтобы планета не перегревалась, потому что из-за климатических изменений сельское хозяйство сильно пострадает. С другой стороны, обязанность политиков – ставить цели, а провести их в жизнь не так просто", – добавил он.

Представители Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava говорят, что с целью снижения эмиссии двуокиси углерода необходимо развивать в Литве инфраструктуру, которая позволила бы использовать газ, а в будущем - водород.

"Несмотря на то, что у нас есть терминал, у нас нет колонок, на которых можно было бы заправлять грузовики. В некоторые города Европы не пускают грузовики на дизтопливе, так что мы теряем часть рынка", - сказал BNS секретарь Linava по транспортной политике Томас Гаруолис.

"Следующий этап – грузовики на водороде. На смену газу должен прийти водород. Если это произойдет, то на грузовом транспорте можно достичь этих требований нулевой эмиссии. Нам, как государству, важно идти в ногу с изменениями. Если где-то провороним, останемя на обочине", – сказал он.

Новую цель в плане изменений климата в наибольшей степени поддерживает Франция, после долгих обсуждений недавно это поддержала и Германия.

Страны Восточной Европы во главе с Польшей не хотят брать на себя обязательства по уменьшению выхлопов, вызывающих парниковый эффект, если не получат финансовой поддержки реформированию экономики, которая сильно зависит от углерода.

Климатологи говорят, что из-за климатических изменений летом в Литве все чаще стоит жара, меняется характер осадков – чаще идут ливни, после которых следуют периоды засухи, чаще бывают ураганы.