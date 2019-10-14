Вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис утверждает, что совет вместе с общинами нацменьшинств мог бы взяться за координационную работу в решении экономических проблем юго-восточной Литвы, прочих актуальных вопросов.
"Мы хотим посмотреть, что можно сделать в сфере национальных меньшинств – вопрос ли это законов, или прочие важные проблемы, например, вопросы экономического развития восточных регионов Литвы. Первой целью было бы посоветоваться и посмотреть, есть ли у нас конкретные задачи, которые мы могли бы в течение какого-то времени организовать", – сказал BNS вице-канцлер.
Во встрече, по его словам, примут участие министр внутренних дел Рита Тамашунене, заместители министров большей части министерств. Они должны решить, предлагать ли правительству формирование этого совета.
По словам Д. Матулёниса, этот совет имеет смысл еще и потому, что после того как Литва будет поделена на два региона: Вильнюсский и Центральный, а также Западный, самоуправления Вильнюсского края будут получать более низкую европейскую помощь.
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