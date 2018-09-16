В понедельник, в 11 ч. Науседа выступит с речью в Вильнюсе, рядом с Центром наук о жизни ВУ, а в 11.15 ч. состоится пресс-конференция в Центре научной коммуникации и информации.

Об этом 16 сентября BNS сообщила координатор инициативной группы Альге Будрите.

Науседа пока лидирует среди кандидатов в президенты (как реальных, так и потенциальных). Он в сентябре должен определиться, будет ли участвовать во внутренних выборах партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы.

Неделю назад Науседа ушел с поста советника президента банка SEB.

По последним данным опроса, заказанного delfi.lt и проведенного компанией Spinter tyrimai, за Науседу готовы голосовать 19,7% участников опроса, за мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса - 14,4%, за Саулюса Сквернялиса - 10,7%. На четвертом месте - Вигаудас Ушацкас, а на пятом - консерватор Ингрида Шимоните. 13,9% участников опроса сказали, что не знают, за кого голосовать или не планировали участвовать в выборах.

17 сентября в 11 ч. в Биржайском замке состоится пресс-конференция еще одного кандидата в президенты - философа Арвидаса Юозайтиса.