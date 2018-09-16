Бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа 17 сентября объявит, примет ли он участие в президентских выборах.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В понедельник, в 11 ч. Науседа выступит с речью в Вильнюсе, рядом с Центром наук о жизни ВУ, а в 11.15 ч. состоится пресс-конференция в Центре научной коммуникации и информации.

Об этом 16 сентября BNS сообщила координатор инициативной группы Альге Будрите.

Науседа пока лидирует среди кандидатов в президенты (как реальных, так и потенциальных). Он в сентябре должен определиться, будет ли участвовать во внутренних выборах партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы.

Статьи по теме:
Рейтинг кандидатов в президенты: наступает время перемен  (26)
Загадочные намеки Науседы: сгоряча такие решения не принимают  (8)

Неделю назад Науседа ушел с поста советника президента банка SEB.

По последним данным опроса, заказанного delfi.lt и проведенного компанией Spinter tyrimai, за Науседу готовы голосовать 19,7% участников опроса, за мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса - 14,4%, за Саулюса Сквернялиса - 10,7%. На четвертом месте - Вигаудас Ушацкас, а на пятом - консерватор Ингрида Шимоните. 13,9% участников опроса сказали, что не знают, за кого голосовать или не планировали участвовать в выборах.

17 сентября в 11 ч. в Биржайском замке состоится пресс-конференция еще одного кандидата в президенты - философа Арвидаса Юозайтиса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Науседа уходит с поста советника президента банка и скоро объявит, пойдет ли в президенты Литвы (44)

Уходящий с поста советника президента банка SEB bankas...

За три года рейтинг Науседы вырос в 8, а Ушацкаса - в 9 раз (16)

Об участие в президентских выборах 2019 года уже заявили...

Политика

В понедельник Науседа объявит, будет ли баллотироваться в президенты (2)

Бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа 17...

СМИ: участвовать в выборах президента Литвы будет философ (49)

Философ Арвидас Юозайтис подтвердил Службе новостей...

Меркель обвинила Россию в дестабилизации постсоветских стран (253)

Россия дестабилизирует обстановку в Украине , Грузии,...

Американцы привезли на учения в Литву танки и БМП (99)

В пятницу в Литву доставлены тяжелая техника...

Меркель в Литве обещала продолжать санкции для России, но защищала Nord Stream (251)

Находящаяся в Литве с визитом федеральный канцлер...

TOP новостей

Балтийские каникулы Жени. Курорт Пугачевой и Вайкуле: где здесь платят? (52)

"Платный въезд" – и я представляю будки с затемненными...

Украинцы рвутся предоставлять услуги подвоза пассажиров: зарабатывают по 2500 евро (116)

Многие вильнюсцы, которые пользуются услугами подвоза...

В понедельник Науседа объявит, будет ли баллотироваться в президенты (2)

Бывший советник президента банка SEB Гитанас Науседа 17...

Kęstučio ir Oksanos Krasickų ūkis Kęstučio ir Oksanos Krasickų ūkis

Украинка приехала в Литву полоть свеклу, но влюбилась и открыла свое хозяйство (28)

Я ходила по рынку в то время, когда вовсю продавали...

Вильнюсская мэрия будет искать родственников похороненных на Расу людей в Польше (8)

Вильнюсская мэрия приводит в порядок кладбище Расу и...